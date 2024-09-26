Черышев перешел в греческий «Паниониос»

Российский полузащитник Денис Черышев перешел в греческий футбольный клуб "Паниониос". Об этом сообщает пресс-служба команды.

Черышеву 33 года, с 2022 года он выступал за итальянскую "Венецию", которую покинул в июне 2024 года в связи с истечением контракта. Полузащитник является воспитанником испанского "Реала", также он выступал за испанские "Севилью", "Вильярреал" и "Валенсию". В 2016 году Черышев стал победителем Лиги чемпионов в качестве игрока "Реала", футболист находился в аренде в "Валенсии", однако получил медаль благодаря тому, что трижды выходил на поле в турнире в составе мадридского клуба. Вместе с "Севильей" он стал победителем Лиги Европы в 2014 году.

В составе сборной России Черышев провел 33 матча, в которых забил 12 голов и отдал 5 голевых передач. На чемпионате мира 2018 года в России полузащитник провел 5 матчей, в которых забил 4 гола.

"Паниониос" был основан в 1890 году и является старейшим футбольным клубом Греции. Команда дважды выигрывала Кубок Греции (1979, 1998). В сезоне-2024/25 команда выступает во втором по силе дивизионе чемпионата Греции.