Возлюбленная Роналду Джорджина рассказала о своей реакции на уход мужа из «МЮ»

Модель Джорджина Родригес, являющаяся возлюбленной нападающего «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду, рассказала о своей реакции на переход своего мужа из «Манчестер Юнайтед» в команду из Саудовской Аравии.

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«Когда Криштиану сказал мне, что будет играть за «Аль-Наср», я испытала огромное облегчение. Потому что я действительно хотела покинуть Манчестер», — приводит слова Родригес Marca.

С января 2023 года португальский футболист выступает за саудовский «Аль-Наср». За этот период он принял участие в 70 матчах во всех турнирах, в которых отметился 63 голами и 17 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.