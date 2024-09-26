«Факел» впервые в своей истории проведет ретроматч

Воронежский «Факел» впервые в своей истории проведёт ретроматч, сообщает пресс-служба клуба в телеграм-канале. Сыграет «Факел» со сборными СССР и России. Игра пройдёт 15 октября в Воронеже.

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«Это невероятная возможность увидеть на одном поле разом Оганеза Мхитаряна, Радика Ямлиханова, Александра Черкеса, Геннадия Сошенко, Александра Кудряшова и многих других людей, которые влюбили нас в «Факел» своей игрой. Главный тренер – Валерий Георгиевич Нененко. В Воронеж приедут Игорь Семшов, Ринат Дасаев, Андрей Каряка, Дмитрий Кузнецов, Александр Филимонов и другие футболисты, которые защищали честь страны на самом высоком уровне. Руководить сборной будет Олег Иванович Романцев. Также в матче примут участие Александр Самедов, Дмитрий Пятибратов и Михаил Смирнов! Специально для матча была разработана уникальная ретроформа! Часть вырученных средств от билетной программы будет передана на благотворительность», — сказано в сообщении, опубликованном пресс-службой «Факела».

Напомним, воронежская команда выступает в РПЛ с сезона-2022/2023.