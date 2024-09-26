Дирижабль футбольного клуба протаранил несколько домов

Дирижабль, арендованный бразильским футбольным клубом «Сан-Паулу», протаранил несколько жилых домов, передает Telegram-канал Baza.

Перед матчем Кубка Либертадорес против бразильского «Ботафого» был запущен дирижабль с логотипом «Сан-Паулу». Воздушное средство потеряло управление над районом Озаску и рухнуло на жилые дома. По предварительным данным, пострадавших нет.

«Сан-Паулу» уступил «Ботафого» в серии пенальти. Основное время матча завершилось со счетом 1:1. Теперь «Ботафого» сыграет в полуфинале главного южноамериканского клубного турнира. Соперником «Ботафого» станет победитель пары «Пеньяроль» — «Фламенго».

В первом матче победил «Пеньяроль» со счетом 1:0. Ответная встреча пройдет в Монтевидео на стадионе «Пеньяроля».

Действующим победителем Кубка Либертадорес является бразильский «Флуминенсе», обыгравший в финале аргентинский «Бока Хуниорс». Судьба поединка решилась в дополнительное время. Матч завершился со счетом 2:1.