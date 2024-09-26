Экс-игрок ЦСКА: надеюсь, российские клубы вернутся в еврокубки

Бывший футболист ЦСКА и сборной Болгарии Георги Миланов высказался об отстранении российских команд от международных соревнований.

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«Спорт и политика — разные вещи. Спорт — это совершенно другое. Я вообще не люблю говорить про политику. Я очень надеюсь, что вся эта ситуация разрешится и российские клубы вернутся в еврокубки. Как в Болгарии относятся к России? Нормально. Вообще никаких проблем. Футболисты часто переходят из чемпионата Болгарии в РПЛ. Простой пример — трансфер Роналдо из «Левски» в «Ростов», — приводит слова Миланова «РБ Спорт».

Миланову 32 года, он выступает за румынский клуб «Динамо» Бухарест. В ЦСКА болгарин играл в период с 2013 по 2018 год. В составе московской команды полузащитник дважды становился чемпионом России, а также выигрывал Суперкубок страны.