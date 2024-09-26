Семак рассказал, кто из игроков «Зенита» пропустит матч с «Краснодаром»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, какие игроки сине-бело-голубых не примут участия в матче 10-го тура РПЛ с «Краснодаром».

© Чемпионат.com

— Кто сможет сыграть, а кто не сможет?

— Здесь у нас не меняется ситуация. Посмотрим, насколько Ильзат Ахметов будет готов сыграть. А в остальном у нас точно не смогут сыграть Родригао и Волков. Серёжа выбыл надолго, я думаю, что до зимнего перерыва можем этот вопрос не поднимать. Что касается Родригао, то ждём его в ближайшее время. А ещё, к нашему большому сожалению, Миша Кержаков получил травму, он тоже не сможет помочь.

— Его заменяет вратарь из молодёжки?

— Да, мы посмотрим, кто из молодёжной команды или из «Зенита-2» будет доступен, и возьмём его с собой. Да и в дальнейшем будем использовать одного из вратарей для подготовки, для тренировочной работы в нашей команде, — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

Матч между «Зенитом» и «Краснодаром» состоится в эту субботу, 28 сентября. Команды будут играть на стадионе «Краснодар». Стартовый свисток главного арбитра встречи раздастся в 19:30. Отметим, что «быки» отстают на два очка от сине-бело-голубых в турнирной таблице РПЛ после девяти туров.