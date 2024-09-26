Сафонов рассказал, кому из российских футболистов не стоит ехать в Европу

Российский вратарь французского «ПСЖ» Матвей Сафонов заявил, что футболисты, которые не готовы, не должны ехать в Европу, передает ТАСС.

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«Ехать должен тот, кто готов. Если ты не готов, то лучше не надо. Если есть предложение и желание, то можно попробовать. Даже если не получится, то всегда можно вернуться», — сказал Сафонов.

Французский клуб объявил о подписании Сафонова, который играл за «Краснодар», 14 июня. При этом неделей раньше стало известно, что игроку запрещено выезжать из России из-за задолженности по алиментам, превышавшей 60 млн рублей. Запрет вступил в силу 6 июня, когда вратарь уже находился вместе с национальной командой России в Минске, где команда провела товарищеский матч против сборной Белоруссии, закончившийся победой россиян со счетом 4:0. Голкипер вернулся в Россию вместе с командой. Позднее стало известно, что с Сафонова сняли запрет на выезд из страны.

Сафонов провел за «ПСЖ» два матча, пропустив один мяч.