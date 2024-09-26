КДК оштрафовал «Спартак» за оскорбительные кричалки в адрес «Зенита»

КДК оштрафовал «Спартак» на 60 тыс. рублей за оскорбительные кричалки в адрес «Зенита»
Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза Артур Григорьянц рассказал, что КДК оштрафовал московский «Спартак» на 60 тыс. рублей за оскорбительные кричалки в адрес «Зенита» и скандирование ненормативной лексики в матче 9-го тура РПЛ с «Динамо».
«Массовое оскорбление в адрес клуба «Зенит» и скандирование ненормативной лексики — штраф 60 тысяч рублей. В случае повторения ситуации будут более строгие санкции», — приводит слова Григорьянца ТАСС.
Напомним, матч между «Спартаком» и «Динамо» состоялся в минувшее воскресенье, 22 сентября. Встреча завершилась вничью со счётом 2:2.
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