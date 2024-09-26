Бывший игрок сборной Италии может перейти в ЦСКА

Экс-нападающий сборной Италии Марио Балотелли близок к подписанию контракта с софийским ЦСКА, передает «Советский спорт» со ссылкой на TopsportBG.

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Ожидается, что контракт будет подписан в ближайшие дни. Сейчас Балотелли является свободным агентом. Летом 2024 года у него истек контракт с турецким клубом «Адана Демирспор».

Также Балотелли выступал за итальянский «Милан» и английский «Манчестер Сити».

В конце ноября 2023 года Балотелли попал в ДТП. Футболист врезался в стену, не справившись с управлением своего автомобиля марки Audi, ориентировочная стоимость которого составляет €114 тыс. В машине сработали подушки безопасности, 33-летний форвард после аварии вышел из автомобиля и лег на землю.

После случившегося прибывшие на место медики оказали спортсмену первую помощь, ему удалось избежать серьезных травм. Отмечается, что итальянец отказался пройти медицинское освидетельствование на наличие алкоголя в крови, которое у него потребовала полиция.