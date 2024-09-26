«Манчестер Сити» выиграл первый суд против АПЛ

«Манчестер Сити» выиграл первый суд против английской Премьер-лиги, обвиняющей «горожан» в нарушении финансовых правил чемпионата. Об этом сообщает The Times.

По информации источника, эта победа «Манчестер Сити» способна привести к пересмотру правил чемпионата Англии о «сделках с ассоциированными сторонами», предусматривающими прохождение строго аудита в тех случаях, когда клубы заключают нерыночные спонсорские контракты с компаниями, связанными с владельцами этих клубов.

Подчёркивается, что данные правила могут быть не только пересмотрены, но и отменены. В таком случае клубы, как например, «Манчестер Сити» смогут заключать спонсорские сделки без независимой оценки.

Судебное решение по указанному делу способно оказать влияние на процесс по 115 предполагаемых финансовым нарушениям «Манчестер Сити», совершённых с 2009 по 2018 год.