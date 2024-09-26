Миралем Пьянич извинился за свои высказывания о России

Боснийский новичок ЦСКА Миралем Пьянич извинился за свои призывы к отказу играть товарищеский матч со сборной России в 2022 году.

«Знаю, что сейчас многие обсуждают мои слова двухлетней давности, однако я никогда ничего не говорил против России и российского футбола. Мне жаль, если моя речь кого-то обидела, поэтому готов извиниться. Безусловно, сейчас не самый легкий момент для российского футбола в связи с отстранением. В любом случае надеюсь, ситуация решится настолько быстро, насколько это возможно. Я приехал из страны, где в свое время была война, и знаю, что это такое. И прекрасно понимаю, как устроена политика, и как она влияет на спорт. Однако, я футболист и все мое внимание сконцентрировано на том, чтобы хорошо тренироваться, играть и приносить пользу ЦСКА — в этом моя миссия", — приводит слов Пьянича пресс-служба ЦСКА.

Ранее сообщалось, что Пьянич подпишет с ЦСКА контракт до лета 2025 года с опцией продления ещё на сезон. Зарплата опытного полузащитника составит € 1 млн в год. 34-летний Миралем Пьянич известен по выступлениям за «Рому», «Ювентус», «Барселону» и ряд других европейских клубов. Напомним, с февраля 2022 года все сборные России и отечественные команды отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине. Так, мужская сборная России пропустила чемпионат мира в Катаре и чемпионат Европы в Германии, который прошёл минувшим летом.