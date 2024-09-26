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Объявлены судейские назначения на матчи 10-го тура РПЛ

Назначены арбитры и инспекторы на матчи 10-го тура Российской Премьер-Лиги. Об этом информирует официальный сайт Российского футбольного союза (РФС).

Объявлены судейские назначения на матчи 10-го тура РПЛ
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27 сентября (пятница):

«Оренбург» – «Пари НН»: судья – Михаил Черемных, помощники судьи – Андрей Гурбанов, Андрей Филипкин; резервный судья – Ранэль Зияков; ВАР – Евгений Кукуляк; АВАР – Василий Казарцев; инспектор – Сергей Мацюра.

«Факел» – «Рубин»: судья – Виталий Мешков, помощники судьи – Андрей Болотенков, Максим Белокур; резервный судья – Юрий Карпов; ВАР – Евгений Буланов; АВАР – Ян Бобровский; инспектор – Сергей Мартынов.

28 сентября (суббота):

ЦСКА – «Ахмат»: судья – Павел Кукуян, помощники судьи – Варанцо Петросян, Михаил Иванов; резервный судья – Николай Волошин; ВАР – Андрей Фисенко; АВАР – Сергей Цыганок; инспектор – Алексей Тюмин.

«Локомотив» – «Спартак»: судья – Владислав Безбородов, помощники судьи – Максим Гаврилин, Кирилл Большаков; резервный судья – Игорь Панин; ВАР – Владимир Москалев; АВАР – Роман Галимов; инспектор – Андрей Бутенко.

«Краснодар» – «Зенит»: судья – Алексей Сухой, помощники судьи – Игорь Демешко, Алексей Лунев; резервный судья – Егор Егоров; ВАР – Артем Чистяков; АВАР – Евгений Буланов; инспектор – Александр Гвардис.

«Ростов» – «Акрон»: судья – Иван Абросимов, помощники судьи – Арам Петросян, Наиль Сейфетдинов; резервный судья – Александр Машлякевич; ВАР – Алексей Амелин; АВАР – Валентин Мурашов; инспектор – Эдуард Малый.

29 сентября (воскресенье):

«Крылья Советов» – «Химки»: судья – Кирилл Левников, помощники судьи – Адлан Хатуев, Андрей Веретешкин; резервный судья – Константин Аверьянов; ВАР – Сергей Цыганок; АВАР – Алексей Амелин; инспектор – Вячеслав Харламов.

«Динамо» Махачкала – «Динамо» Москва: судья – Сергей Чебан, помощники судьи – Дмитрий Мосякин, Станислав Попков; резервный судья – Роман Сафьян; ВАР – Василий Казарцев; АВАР – Павел Шадыханов; инспектор – Сергей Французов.

Футбол
Иван Абросимов
Сергей Цыганок
Роман Сафьян
Евгений Буланов
Ранэль Зияков
Павел Кукуян
Николай Волошин
Ян Бобровский
Павел Шадыханов
Алексей Амелин
Василий Казарцев
Наиль Сейфетдинов
Андрей Веретешкин
Евгений Кукуляк
Сергей Французов
Максим Гаврилин
Александр Гвардис
Игорь Демешко
Эдуард Малый
Дмитрий Мосякин
Юрий Карпов
Владимир Москалев
Владислав Безбородов
Роман Галимов
Артем Чистяков
Виталий Мешков
Егор Егоров
Сергей Мартынов
Андрей Фисенко
Алексей Сухой
Игорь Панин
Алексей Лунев
Кирилл Левников
Андрей Бутенко
Арам Петросян
Сергей Чебан
Михаил Иванов
Крылья Советов
Динамо
РФС
Акрон
Зенит
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