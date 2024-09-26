Миралем Пьянич извинился за свои высказывания о России

Новичок ЦСКА Миралем Пьянич прокомментировал свои слова о России двухлетней давности. RT на русском

«Знаю, что сейчас многие обсуждают мои слова двухлетней давности, однако я никогда ничего не говорил против России и российского футбола. Мне жаль, если моя речь кого-то обидела», — заявил спортсмен. Он отметил, что сейчас не самый легкий момент для российского футбола, и выразил надежду на быстрое разрешение ситуации. Lenta.ru

В сентябре 2022 года Пьянич назвал «неудачной» идею Футбольного союза Боснии и Герцеговины о проведении товарищеского матча со сборной России. Встреча между командами России и Боснии и Герцеговины не состоялась из-за дальнейшего отказа боснийской стороны. ТАСС