Алексей Миранчук вошел в пятерку самых дорогих футболистов MLS

Портала Transfermarkt включил в список пяти самых дорогих футболистов североамериканской Главной футбольной лиги (MLS) российского полузащитника клуба «Атланта Юнайтед» Алексея Миранчука. Об этом сообщает РИА «Новости».

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Согласно оценке портала, рыночная стоимость Миранчука равна 10 миллионам евро. При этом возглавляет рейтинг Лионель Месси (25 миллионов евро), за которым расположились Рикард Пуч (15 миллионов), Хуан Камило Эрнандес (15 миллионов) и Факундо Торрес (14 миллионов).

Напомним, что ранее 28-летний Миранчук играл за итальянскую «Аталанту», после чего заключил контракт до конца сезона-2027 с американской «Атланта Юнайтед».

Ранее бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов объяснил почему Алексей и Антон Миранчуки практически не играли на чемпионате мира 2018 года.