«Фенербахче» Моуринью одолел бельгийский «Юнион»

Матч 1-го тура Лиги Европы между "Фенербахче" и "Юнионом" завершился победой турецкой команды. Турецкий "Фенербахче", главным тренером которого с нового сезона является португалец Жозе Моуринью, принимал на своем поле бельгийский "Юнион" в матче 1-го тура общего этапа Лиги Европы. Игра завершилась уверенной победой "Фенербахче". Первый гол забил центральный защитник Чаглар Сеюнджю с передачи экс-игрока ЦСКА Родриго Бекао на 27-й минуте.

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На 73-й минуте защитник "Юниона" Кевин Мак Аллистер получил прямую красную карточку, оставив свою команду в меньшинстве. На 82-й минуте другой защитник бельгийцев Кристиан Берджесс отправил мяч в собственные ворота. На 90-й минуте защитник "Фенербахче" Брайт Осейи-Сэмюэл получил красную карточку и уравнял составы команд.

На 90+3 минуте игрок "Юниона" Росс Сайкс установил окончательный счет.

2-й тур общего этапа Лиги Европы состоится 3-го октября. "Фенербахче" сыграет на выезде с нидерландским "Твенте". "Юнион" во 2-м туре встретится с норвежским "Буде-Глимтом".