«Оренбург» и «ПАРИ НН» назвали стартовые составы на матч РПЛ

Стали известны стартовые составы «Оренбурга» и «ПАРИ НН» на матч 10‑го тура МИР Российской премьер‑лиги.
Встреча пройдет в пятницу в Оренбурге, начало — в 16:30 (мск).
Стартовый состав «Оренбурга»: Богдан Москвичев, Андрей Малых, Максим Сидоров, Данила Прохин, Матиас Перес, Александр Коваленко, Иван Башич, Джимми Марин, Расул Горбани, Эсекьель Мансилья, Саид Сахархизан.
Стартовый состав «ПАРИ НН»: Никита Медведев, Никита Каккоев, Кирилл Гоцук, Кирилл Боженов, Матео Стаматов, Свен Шоштарич, Александр Трошечкин, Валерий Царукян, Дан Глейзер, Огнен Ожегович, Мануэль Боселли.