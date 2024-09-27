Виктор Васин не считает себя легендой российского футбола

Бывший защитник ЦСКА и «Кайрата» Виктор Васин заявил, что не считает себя легендой российского футбола. По словам завершившего карьеру Васина, чтобы стать легендой, нужно много лет играть и выигрывать трофеи.

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— Вы сами себя легендой нашего футбола считаете?

— Нет.

— Что надо сделать в нашем футболе, чтобы стать легендой?

— Много лет играть и что-то выиграть, — приводит слова Васина «РБ Спорт».

Напомним, 14 сентября Васин объявил о завершении профессиональной карьеры футболиста. Последним клубом Виктора стал казахстанский «Кайрат», за который россиянин выступал с февраля 2022 года. Всего 35-летний защитник провёл 68 матчей за казахстанскую команду и отметился четырьмя забитыми мячами. Ранее Виктор играл за такие команды, как ЦСКА, «Мордовия», «Уфа» и нальчикский «Спартак». Вместе с ЦСКА российский футболист трижды становился чемпионом страны, дважды выигрывал Кубок России и Суперкубок. В составе сборной России Васин принимал участие в розыгрыше Кубка конфедераций летом 2017 года.