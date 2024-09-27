В РФС рассказали об отношении со стороны представителей других федераций

Советник президента Российского футбольного союза (РФС) Алексей Сорокин рассказал об отношении со стороны представителей других национальных федераций. Его слова приводит ТАСС.

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Сорокин, побывавший на мероприятии Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в Париже, отметил, что никаких проблем не возникло.

«Никаких сложностей и конфронтации мы не услышали. Никакого ужаса мы там не увидели в плане отношения к нам, все федерации общаются, отношения сохраняются», — заявил Сорокин.

Ранее сообщалось, что больше половины стран — членов УЕФА выступили за возвращение юношеских и молодежных сборных России на международные турниры. Однако инициативу не поддержали после того, как президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко выступил против.

Из-за санкций со стороны Международной федерации футбола (ФИФА) и УЕФА российская футбольная сборная пропустила несколько крупных международных турниров. Среди них — чемпионат мира 2022 года в Катаре и чемпионат Европы 2024 года в Германии.