Тренер «Акрона»: Дзюба много радости принес стране

Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев высказался о новичке тольяттинцев Артёме Дзюбе. Специалист назвал форварда достоянием российского футбола, призвал дорожить таким игроком. Также Тедеев заявил, что Дзюба принёс много радости России.

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«Артём многое сделал для развития футбола. Считаю, всем нам надо просто желать этому человеку удачи и успеха. Дзюба много радости принёс стране. Давайте жить позитивом, а не ждать, когда у меня с ним закончится конфетно-букетный период! У нас его и не было. И не будет. Есть профессиональные отношения, которые и Артёму помогают, и команду двигают вперёд. Надеюсь, все от этого сотрудничества только выиграют. Повторюсь, Дзюба — достояние всего российского футбола! Этим надо дорожить», — приводит слова Тедеева «Спорт-экспресс».

Напомним, Дзюба присоединился к «Акрону» на правах свободного агента в последний день летнего трансферного окна.