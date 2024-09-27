Испанский тренер в РПЛ — всегда провал. Кто из двоих будет уволен следующим?

Кажется, для Артиги и Деограсии ближайший тур — решающий.

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В РПЛ «подвисли» несколько тренеров, в том числе оба испанских – Франк Артига в «Химках» и Давид Деограсия в «Оренбурге». На словах руководители клубов доверяют своим коучам-легионерам, но мы прекрасно знаем, что будущее любого тренера определяет результат. Сейчас химчане и оренбуржцы находятся в зоне стыков. Ниже – только «Ахмат» и «Факел», где уже случились тренерские отставки по ходу сезона. Ещё одно поражение — и «Химки» или «Оренбург» могут оказаться на дне после трети чемпионата.

Вообще, удивляет, что руководители российских клубов раз за разом наступают на одни и те же грабли, приглашая в РПЛ испанских тренеров. Вся история доказывает: они здесь не приживаются. Причины могут быть разными – от чисто профессиональных (наш футбол совсем не похож на испанский по стилю игры и так далее) до ментальных. Так выходит, что тренеры-испанцы говорят с российскими игроками на разных языках, даже если старательно изучают русский. Давайте вспомним, как проваливались соотечественники Артиги и Деограсии.

Первым был Хуанде Рамос в ЦСКА – в сентябре 2009 года. Он приезжал в Россию как топ-тренер, поработавший с «Реалом», «Севильей» и «Тоттенхэмом» и дважды побеждавший в Кубке УЕФА. По итогам 2007-го Хуанде стал третьим в рейтинге лучших тренеров мира по версии Международной федерации футбольной истории и статистики после Карло Анчелотти и Алекса Фергюсона. Вау! Тем не менее Рамос продержался в ЦСКА всего 46 дней и девять матчей. При нём команда свалилась с четвёртого места на пятое, а отставание от зоны Лиги чемпионов увеличилось. Когда же Рамос понял, что ЦСКА не готов пошуметь на трансферном рынке так, как он хочет, то решил уйти.

Бесславные полтора месяца Рамоса можно было списать на то, что Хуанде принял армейцев по ходу сезона и не участвовал в комплектовании состава. Однако после него не был успешен в России и Унаи Эмери – будущий четырёхкратный победитель Лиги Европы с «Севильей» и «Вильярреалом», чемпион Франции с «ПСЖ». Он возглавил «Спартак» в межсезонье летом 2012 года. Стартовал Эмери в РПЛ хорошо, но потом его команда попала под 0:5 от «Зенита», и её затрясло. На момент отставки Унаи в ноябре красно-белые после 17 туров занимали седьмое место. Правда, с Эмери «Спартак» прошёл квалификацию ЛЧ, однако на групповом этапе Лиги чемпионов проиграл четыре из пяти матчей.

Перед сезоном-2016/2017 «Рубин» возглавил Хави Грасия. Это тоже не последний специалист в испанском футболе – он поработал с «Малагой», «Валенсией» и «Уотфордом» в АПЛ. Доходил до финала Кубка Англии. Казанский клуб мощно потратился на трансферы под испанца (€ 40 млн) и ждал возвращения в «золотую» гонку. Реальность оказалась жестокой. «Рубин» завершил чемпионат лишь на девятом месте. Хави Грасии дали доработать до конца сезона и только потом предложили паковать чемоданы.

В октябре 2018-го шанс в «Спартаке» получил временщик Рауль Рианчо. Он принял команду на шестом месте в РПЛ после ухода Массимо Карреры. Но от второго красно-белых отделяло всего очко. Итальянец оставил «багаж», с которым не стыдно было показаться и в Европе. Требовалось исправить кое-какие детали. Рианчо не хватило то ли времени, то ли умений. Он продержался три недели. В шести матчах под его руководством «Спартак» дважды победил, дважды сыграл вничью и дважды проиграл. В РПЛ занимал уже девятое место.

Следующий испанец тоже приехал в «Спартак» – молодой, амбициозный и, как считалось, талантливый Гильермо Абаскаль. С ним московский клуб пошёл за трофеями, однако не выиграл ничего. Первый для Абаскаля сезон-2022/2023 команда завершила на третьем месте, но отдала принадлежавший ей Кубок России. Да кому – принципиальному сопернику! Кубковый трофей перешёл к ЦСКА. По ходу прошлого сезона «Спартак» отправил Абаскаля в отставку, когда красно-белые занимали седьмую позицию после 24 туров. Между тем под испанца клуб потратил на трансферы € 53,7 млн.

В апреле 2023-го спасать «Торпедо» от вылета приехал испанец Пеп Клотет. За 10 туров до финиша чёрно-белые шли последними, отставая на семь очков от условно спасительного 14-го места. Московская команда так и осталась 16-й, финишировав в 17 очках от зоны стыков. Клотету доверили возвращать «Торпедо» в элиту, однако уже в октябре уволили. Поводом стало девятое место в «Лучшей лиге мира». Соотечественник Гвардиолы оказался не Пепом, а просто Жозепом. Запомнился разве что тем, что отстранял игроков за улыбки и смех.

В марте 2024-го в Сочи прибыл экс главный тренер сборной Испании и «Монако» Роберт Морено. Его тоже позвали на роль «пожарника». После первой части сезона сочинцы занимали последнее место, отставая на четыре очка от 14-й строчки. В общем-то, шансы на спасение были не самыми низкими у неплохо усилившейся команды. Тем не менее «Сочи» финишировал 16-м – в шести очках от зоны стыков. При Морено южане победили только дважды. Теперь Роберт вытягивает команду из Первой лиги. Сейчас «Сочи» идёт восьмым, до второго места – пять очков. По слухам, в клубе задумываются об отставке испанца.

Деограсия, казалось, станет исключением из этого печального правила. Он принял «Оренбург», можно сказать, на старте прошлого сезона в тот момент, когда команда тонула под руководством совершенно неопытного тренера Иржи Ярошика. У оренбуржцев было только одно очко после пяти туров. По сравнению с Ярошиком результаты Деограсии действительно лучше. «Оренбург» выжил в РПЛ, набирает с испанцем 1,09 очка в среднем за матч чемпионата России.

Вот только Деограсии досталась фактически та же команда, которая была в топ-7 при Марцеле Личке. Все аргентинцы, начиная с Лукаса Веры, оставались в «Оренбурге». В состав добавляли интересных новичков, например, защитника сборной России Арсена Адамова. Но при чешском тренере «Оренбург» набирал в РПЛ в среднем 1,53 очка. То есть почти в полтора раз больше, чем при Деограсии.

Артигу в «Химках» пока и сравнивать не с кем. Может быть, придётся с его сменщиком, если подмосковный клуб отправит испанца в отставку по ходу сезона. Недавно гендиректор химчан Николай Оленёв, отвечая на вопрос «Чемпионата» о будущем Артиги, сказал как отрезал:

«Информация о возможной отставке Артиги – полный бред. Мы даже не рассматриваем этот вопрос. У нас с Артигой заключён длительный договор, и мы продолжаем сотрудничество».

Между прочим, следующий испанский коуч в РПЛ будет 10-м по счёту. Кто ещё из руководителей российских клубов, вдохновившись футболом чемпионов Европы, рискнёт сделать ставку на тренера из этой страны?