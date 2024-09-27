Экс-футболист сборной Турции получил огнестрельное ранение при нападении

Бывший футболист национальной сборной Турции Серхат Акын получил огнестрельное ранение при нападении в городе Аташехир. Об этом сообщает спортивный портал Fanatik.

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Нападение произошло вечером 26 сентября. Акын находился на парковке и двигался по направлению к своему автомобилю. В это время злоумышленник выстрелил в ногу игрока, а затем скрылся в неизвестном направлении на мотоцикле.

43-летний бывший футболист «Фенербахче» был оперативно доставлен в одно из частных медицинских учреждений города, где ему была проведена операция по извлечению пули. В данный момент жизни и здоровью Акына ничто не угрожает.

После завершения профессиональной карьеры Акын стал работать на телевидении в качестве комментатора. Помимо «Фенербахче», футболист выступал за немецкие «Кельн» и «Карлсруэ», а также бельгийский «Андерлехт».