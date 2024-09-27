Алексей Батраков высказался о предстоящем матче «Локомотива» со «Спартаком»

Полузащитник московского «Локомотива» Алексей Батраков высказался о предстоящем матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком». Молодой игрок поделился мыслями о принципиальности противостояния между клубами. Встреча пройдёт в субботу, 28 сентября, на стадионе «РЖД Арена». Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск.

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«Матч со «Спартаком» всегда принципиален. И в детском футболе, и после так было. Это дерби, дополнительные эмоции всегда. Я не ставлю задачу обязательно забить «Спартаку» или отдать передачу. Достаточно взять три очка, остальное не имеет определяющего значения», — приводит слова Батракова «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне 19-летний Батраков принял участие в 12 встречах железнодорожников во всех турнирах, в которых он отметился семью забитыми мячами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с московским клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 5 млн.