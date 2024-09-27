«Барселона» выступила с заявлением на фоне санкций УЕФА за нацистский баннер

Пресс-служба «Барселоны» выступила с заявлением после того, как УЕФА вынес наказание клубу за нацистский баннер болельщиков на матче Лиги чемпионов с «Монако» (1:2).

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«Барселона» сообщает, что УЕФА наложил штраф в размере € 10 тыс. и запретил продажу билетов на выездной матч Лиги чемпионов в связи с расистским поведением некоторых болельщиков во время игры 1-го тура, которую команда провела в Монако 19 сентября.

Клуб сообщает, что он будет соблюдать и применять эту санкцию в матче 4-го тура Лиги чемпионов УЕФА, который команда проведёт с «Црвеной Звездой» в Белграде 6 ноября. «Барселона» вернёт стоимость билетов болельщикам, которые уже приобрели эти билеты.

Футбольный клуб «Барселона» отвергает любое оправдание насилия и, как указано в статьях 3 и 4 Устава, стремится защищать и продвигать Всеобщую декларацию прав человека, содержащуюся в Международном билле о правах человека, принятом Организацией Объединённых Наций.

Кроме того, учитывая, что поведение групп болельщиков и фанатов как на домашних матчах, так и на выездных площадках неоднократно приводило к санкциям как на внутреннем, так и на международном уровне, клуб намерен усилить существующие меры и принять соответствующие дополнительные инициативы, чтобы предотвратить будущие случаи и применить санкции к виновным», — говорится в заявлении пресс-службы клуба на официальном сайте.