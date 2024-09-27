Экс-тренера «Спартака» Массимо Карреру уволили из «Асколи»
Итальянский специалист Массимо Каррера покинул должность главного тренера «Асколи». Об этом сообщается на официальном сайте итальянского клуба.
«Асколи» сообщает, что освобождает господина Карреру от должности главного тренера первой команды. Вместе с Массимо уходят члены его тренерского штаба Серджио Поррини и Джованни Сарачини. Клуб благодарит их за работу и желает успехов в дальнейшей карьере», — говорится в сообщении пресс-службы «Асколи».
Каррера возглавил «Асколи» в марте этого года. Итальянский специалист заключил контракт до лета 2025-го. В нынешнем сезоне «Асколи» провёл шесть матчей в Серии С, в которых набрал восемь очков. Отметим, что Массимо Каррера в 2017 году привёл московский «Спартак» к чемпионскому титулу. Также вместе с красно-белыми итальянский специалист стал обладателем Суперкубка России.