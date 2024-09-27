Сафонов не приедет в сборную России в октябре из-за долга по алиментам

Вратарь сборной России и французского клуба «ПСЖ» Матвей Сафонов не приедет в расположение национальной команды на октябрьский сбор из-за долга по алиментам. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Источник утверждает, что адвокаты футболиста не рекомендовали ему ехать в Россию, поскольку вступило в силу решение суда об алиментах. Соответственно, Сафонову снова запретят выезд из страны и он вряд ли вернется в Париж.
Сам футболист хочет приехать в сборную России.
23 сентября главный тренер национальной команды Валерий Карпин объявил футболистов, которые попали в расширенный список для участия в октябрьском тренировочном сборе, среди которых есть и Сафонов.
Сборная России в начале сентября в Ханое провела товарищеский матч с Вьетнамом, в котором одержала победу со счетом 3:0. Там же подопечные Валерия Карпина должны были два дня спустя сыграть с командой Таиланда, однако эта встреча была отменена из-за тайфуна.
Ранее у бывшей жены Сафонова забрали автомобиль.