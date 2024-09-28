Футболисты «Спартака» и «Зенита» устроили драку в матче МФЛ

Футболисты «Спартака» и «Зенита» подрались в матче 23-го тура Молодёжной футбольной лиги (МФЛ). Встреча прошла в пятницу, 28 сентября, в Москве и завершилась победой петербуржской команды со счётом 1:0.

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Драка произошла в концовке игры. По итогам инцидента арбитр встречи выдал предупреждение защитнику «Спартака» Дмитрию Иванникову, а также показал четыре жёлтые карточки игрокам сине-бело-голубых.

Московский «Спартак» располагается на третьей строчке турнирной таблицы МФЛ, в активе красно-белых 47 очков по итогам 23 матчей. Петербургский «Зенит» занимает вторую строчку с 56 очками.