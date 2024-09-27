Миранчук объяснил решение перейти в «Атланту»

Российский полузащитник американской «Атланты Юнайтед» Алексей Миранчук рассказал о своём решении перейти в клуб из МЛС.

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«Я приехал на предсезонку в Италию, сразу же поступило предложение из США. Я сначала отнёсся к нему отдалённо, не погрузился в это. Потом пришло официальное предложение в «Аталанту». Мы сели, поговорили с руководством, они мне попытались объяснить, что это хорошее предложение, оно их устраивает. Сказали, что будут покупать новых игроков, задействовать новые лица. Я понимал, что наш ждёт Лига чемпионов — мне очень хотелось поиграть в ней. Но я подумал, что в аренду я не хочу. Если оставаться, было гораздо меньше шансов играть. Потом я всё взвесил и подумал: «Почему нет? Я никогда здесь не был. Мне всего лишь 29 лет будет». Поиграл четыре года в Италии, почему бы не посмотреть новый чемпионат, новую страну, новую культуру. И просто был уверен в этом решении», — сказал Миранчук в интервью Игорю Олейнику.

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Прошедшим летом Алексей Миранчук перебрался в «Атланту» из итальянской «Аталанты», подписав контракт с клубом до декабря 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 10 млн.