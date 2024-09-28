Футболист «Арсенала» может получить тренерскую должность в клубе

Полузащитник лондонского «Арсенала» Жоржиньо в скором времени может начать тренерскую карьеру.

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Как сообщает Football Transfers, итальянец рассматривает возможность перехода на тренерскую должность в «Арсенале» после истечения срока текущего договора, который действует до лета 2025 года.

В текущем сезоне футболист трижды появился на поле во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

«Арсенал» располагается" на четвёртой строчке турнирной таблицы чемпионата Англии, в активе команды Микеля Артеты 11 очков по итогам пяти туров. В следующем матче «канониры» встретятся с «Лестером», игра состоится сегодня, 28 сентября.