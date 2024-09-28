Михаил Мудрик принял решение по своему будущему в «Челси»

Вингер «Челси» Михаил Мудрик определился со своим будущим в лондонском клубе.

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Как сообщает Football Insider, футболист принял решение покинуть «Челси». Переход Джейдона Санчо ограничил игровое время футболиста, и он сделал запрос руководству клуба о трансфере.

В сезоне-2024/2025 АПЛ Мудрик провёл за «Челси» всего два матча. При этом в обеих встречах он выходил лишь на замену примерно на 30 минут игрового времени.

Напомним, Михаил Мудрик перешёл в «Челси» из «Шахтёра» в январе 2023 года. Сумма трансфера составила € 70 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2031 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает украинского футболиста в € 35 млн.