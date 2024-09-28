Вратарь "ПСЖ" Сафонов - об игре с "Ренном": непростой матч, важная победа
Вратарь "ПСЖ" Матвей Сафонов в своих социальных сетях высказался после победы над "Ренном". Встреча 6-го тура французского чемпионата прошла в пятницу, 27 сентября и завершилась победой парижан со счетом 3:1. Российский голкипер начал матч с первых минут.
Отметим, что это второй матч подряд для Сафонова в Лиге 1 в стартовом составе.
- Непростой матч, важная победа, - написал воспитанник "Краснодара".
"ПСЖ" имеет в своей копилке 16 очков и возглавляет таблицу чемпионата. У "Ренна" семь баллов и восьмое место в Лигу 1.