Вратарь сборной Аргентины Мартинес дисквалифицирован на два матча

Голкипер сборной Аргентины Эмилиано Мартинес, выступающий за "Астон Виллу", дисквалифицирован на две игры. Как сообщается на сайте аргентинской футбольной ассоциации, ФИФА приняла решение наказать футболиста двухматчевой дисквалификацией за его оскорбительное поведение.

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В частности, как отмечают в ФИФА, аргентинский голкипер в матче с Чили, который прошел в начале сентября, отпраздновал победу своей команды и показал непристойный жест. После поражения от Колумбии Мартинес ударил по телевизионной камере, которая после этого упала на газон.

Вратарь не поможет национальной команде в матчах против Венесуэлы и Боливии в следующем месяце.

На данный момент аргентинская сборная имеет в своем активе 18 баллов и лидирует в турнирной таблице южноамериканского отбора на чемпионат мира - 2026.

32-летний Мартинес выступает за сборную Аргентины с 2021 года. На его счету 47 матчей. В 2022 году футболист стал чемпионом мира, его команда в финале турнира обыграла Францию.