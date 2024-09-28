«Локомотив» уверенно обыграл «Спартак» в московском дерби

Завершился матч 10-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались московские «Локомотив» и «Спартак». Игра прошла на стадионе «РЖД Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступил Владислав Безбородов из Санкт-Петербурга. «Локомотив» одержал победу в матче со счётом 3:1.

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На седьмой минуте хозяева усилиями Ильи Самошникова открыли счёт в матче. На 16-й минуте полузащитник красно-белых Эсекьель Барко реализовал пенальти и сравнял счёт в игре. На 36-й минуте Самошников оформил дубль с передачи Артёма Карпукаса. На 58-й минуте нападающий Дмитрий Воробьёв увеличил преимущество «Локомотива».

После этой победы «Локомотив» набрал 24 очка и вышел на первое место в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» имеет в своём активе 16 очков и располагается на шестой строчке.