Дзюба забил первый гол за «Акрон» в матче с «Ростовом»

Нападающий "Акрона" Артем Дзюба забил первый гол в составе футбольного клуба из Тольятти.

Он отличился на 32-й минуте гостевого матча 10-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Ростова".

"Акрон" объявил о подписании контракта с Дзюбой 12 сентября. В прошлом туре форвард сделал две результативные передачи в игре с "Краснодаром" (2:5). В дебютном матче за "Акрон" против "Химок" (3:0) он также отметился голевым пасом.

Дзюбе 36 лет. Нападающий является лучшим бомбардиром в истории чемпионатов России (161 гол) и делит первое место в списке лучших бомбардиров сборной России с Александром Кержаковым (по 30). Футболист является четырехкратным чемпионом России в составе петербургского "Зенита", дважды побеждал в кубке страны, четыре раза выигрывал Суперкубок России. В 2018 году вместе со сборной России нападающий дошел до четвертьфинала чемпионата мира.