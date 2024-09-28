Гол и пас Кордобы помогли «Краснодару» победить «Зенит»

В субботу вечером "Краснодар" на своей арене в присутствии 33 тысяч зрителей в поединке десятого тура Российской премьер-лиги обыграл "Зенит" из Санкт-Петербурга- 2:0 (0:0). Оба мяча хозяева забили в конце встречи. Таким образом, "быки, набрав, 24 очка, догнали "Локомотив", но на первом месте по дополнительным показателя находятся кубанцы. У "Зенита" осталось 23 очка: питерцы занимают третье место.

За час до начала битвы в краснодарском "Колизее" завершилось московском дерби, в котором "Локомотив" обыграл со счетом 3:1 "Спартак". Таким образом, железнодорожники, набравшие 24 очка, опередили сразу "Зенит"(23) с "Краснодаром" (21) и запрыгнули на первое место в турнирной таблице.

Когда бывшие теперь уже лидеры перед жаркой разборкой между собой назвали стартовые составы, то, естественно, обратили на себя внимания сделанные Сергеем Семаком перестановки. По сравнению с домашним поединком предыдущего тура с воронежским "Факелом" их оказалось сразу четыре (!). В основе не оказалось Караваева, Эраковича, Педро и Соболева. А их места заняли Алип, Клаудиньо, Мантуан и - впервые с 18 августа - залечивший травму Глушенков.

Таким образом, главный тренер "Зенита" отказался от игры сразу в три центрфорварда (Кассьерра, Лусиано и Соболев), которая пока в полной мере себя не слишком оправдывала.

А вот его кубанский коллега Мурад Мусаев решил вообще ничего не менять: на поле вышли все футболисты, начинавшие и предыдущую гостевую встречу с "Акроном".

И перед тем, как главный судья Алексей Сухой даст свисток о начале игры, упомянем еще о двух деталях, обрамляющих поединок золотого и серебряного призеров минувшего первенства. Это - изумительная погода (весь день на улице было около 30 тепла и солнечно) и день рождения города Краснодара, которому сегодня исполнился 231 год. Кстати, почетным гражданином его является основатель и президент клуба "быков" Сергей Галицкий.

На улицах южного мегаполиса с населением почти 1,5 миллиона человек - праздничная обстановка, хотя от массовых мероприятий здесь решили отказаться. И так получилось, что главным вечерним событием в День города становится именно футбольный матч, билеты на который достались лишь 33 тысячам счастливчиков.

Они в дебюте увидели весьма уверенный в себе "Зенит": Глушенков, Вендел и Клуадиньо принялись уверенно конструировать комбинации, которые стремились завершать Лузиано (он вышел на острие атаки) и часто смещавшийся с левого фланга в центр Кассьерра.

В этих эпизодах центральные защитники хозяев Тормена и Коаста образцами надежности не выглядели. Правда, приходящие им на помощь опорные хавбеки Черников и Ленини помогали отражать выпады соперника.

Но постепенно "быки" наладили контроль над мячом и принялись - и не без успеха - проводить фланговые атаки. При этом их крайние защитники Оласа и Петров порой подолгу занимались наступательными действиями.

А вот добраться до мяча и завершать их главному снайперу хозяев Кордобе центральный защитник "сине-бело-голубых" Нино категорически не позволял. Бразилец но не отходил от колумбийского форварда, буквально сковав оппонента такой плотной опекой.

И все-таки первыми могли забить хозяева: выстрел Сперцяна на 24-й минуте со стандарта с угла штрафной в дальний от Латышонка угол голкипер "Зенита" парировал, однако при добивании Ленини с нескольких метров угодил мячом в защитника.

Гости ответили на несколько ударов по их ворота и полд.жины угловых лиши слаломным проходом по центру Глушенкова, который защитник остановили с немалым трудом.

Зато после перерыва гости уже куда больше стали походить на самих себя. Питерцы захватили инициативу, нередко приживая хозяев к их штрафной. И на 52-й минуте после стеночки с партнером Кассьерра вполне мог отличиться, однако с угла левой вратарской на смог направить мяч мимо Агкацева.

Тут же защитники хозяев подстраховали вратаря после того, как Лусиано перебросил через него мяч, а Клаудиньо пробил издали рядом со штангой.

"Быки", надо отдать им должное, мощный натиск соперника отбили и сами стали организовывать комбинации на чужой половине.

В последовавшей затем длинной, лишенной голевых моментов, паузе действия чаще всего протекали в середине поля. Пока в течение одной минуты Кордоба все-таки прорвался справа с воротам и попал с близкого расстояния в Латышонка, а удар Педро с линии штрафной голкипер хозяев вытащил из своего правого угла.

Отметим, что к середине второй половины "Зенит" сделал уже три замены (на поле вышли Караваев, Педро и Мостовой), а свою первую перестановку хозяева сделали лишь на 74-й минуте (Кастанья вышел появился Черников).

Затем какой-то промежуток времени снова активнее были гости (особенно с появлением Соболева), однако до явных голевых моментов дело практически не доходило.

Пока на 88-й минуте Караваев неудачно отбросил мяч своему вратарю. Этим подарком воспользовался Кордоба, отправив мяч в сетку с трех метров мимо вратаря - 1:0. А в добавленное время Кордоба выложил мяч Смолову, пославшего его в сетку с трех метров - 2:0, 90+5-я минута.

А это значит, что после 10-го тура в лидеры РПЛ выходит "Краснодар", опережающий "Локомотив" по дополнительным показателям (победа в личной встрече). "Зенит" опустился на третью строчку в первенстве.