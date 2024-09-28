Гол Дзюбы помог «Акрону» победить «Ростов»

«Акрон» в гостях обыграл «Ростов» в матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча завершилась со счетом 2:0.

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Три главных факта

1. Счет в матче открыл нападающий гостей Жилсон Беншимол. Это дебютный гол 22-летнего футболиста за тольяттинский клуб в десятом матче во всех турнирах. Беншимол перешел в «Акрон» этим летом из «Бенфики» Б.

2. Нападающий Артем Дзюба отметился первым голом в составе «Акрона» на 32-й минуте встречи. 36-летний футболист отметился результативными действиями во всех матчах РПЛ после перехода в тольяттинский клуб. До этого он сделал три результативные передачи в играх против «Химок» и «Краснодара». Для Дзюбы этот гол стал 230-м в карьере. Форвард сократил отставание в списке лучших бомбардиров в истории российского футбола от Александра Кержакова, который забил 233 мяча.

3. «Ростов» продлил безвыигрышную серию в чемпионате России до трех матчей подряд. Ранее команда под руководством главного тренера Валерия Карпина уступила «Краснодару» (0:2) и сыграла вничью с махачкалинским «Динамо» (0:0). «Акрон» одержал третью победу в четырех последних матчах во всех турнирах. На этом отрезке тольяттинский клуб одержал победы над «Химками» в РПЛ и «Факелом» в Кубке России, а также уступил «Краснодару» в чемпионате.