ФИФА объявила место проведения финала клубного ЧМ‑2025

Финальный матч клубного чемпионата мира по футболу 2025 года пройдет на арене «Метлайф Стэдиум» в штате Нью‑Джерси, сообщает пресс‑служба Международной федерации футбола (ФИФА).

Встреча состоится 13 июля. Этот же стадион примет финал чемпионата мира‑2026, который пройдет в США, Канаде и Мексике.

Матчи клубного чемпионата мира, который в 2025 году будет разыгрываться в новом формате, примут 12 арен США. Это стадионы в Атланте, Цинциннати, Майами, Нэшвилле, Нью‑Джерси, Шарлотт, Орландо (две арены), Лос‑Анджелесе, Филадельфии, Сиэтле и Вашингтоне.

— Клубный чемпионат мира представит 12 фантастических стадионов, где великие игроки из 32 лучших клубов мира напишут новую главу в мировой истории футбола.

Этот новый турнир ФИФА — единственный настоящий пример подлинной солидарности и инклюзивности в мировом клубном футболе, позволяющий лучшим клубам из Африки, Азии, Центральной и Северной Америки и Океании играть с сильнейшими клубами Европы и Южной Америки на невероятном новом турнире, который окажет огромное влияние на развитие клубного футбола и талантов во всем мире. Речь идет о возможностях и надеждах для тех, кто в них больше всего нуждается, а также о престиже и настоящем футболе для тех, кто заставляет наш вид спорта сиять. Я благодарю всех. Мы никогда никого не дискриминируем. Это истинный дух совершенно нового клубного чемпионата мира, — отметил глава ФИФА Джанни Инфантино.

Клубный чемпионат мира пройдет с 15 июня по 13 июля 2025 года.