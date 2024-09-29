«Фратрия» отреагировала на поражение «Спартака» в дерби с «Локомотивом»

Активная фанатская группировка московского «Спартака» «Фратрия» в социальных сетях прокомментировала исход матча с московским «Локомотивом». Напомним, встреча завершилась со счётом 3:1 в пользу железнодорожников.

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«Крах в Черкизово «Спартак» проиграл «Локомотиву» — 1:3. Третий матч в чемпионате России без побед, команда выглядит уже не так ярко, как на старте сезона. Пора уже подумать, что надо рвать и метать в каждой игре!, — написано в телеграм-канале клуба.

После этой победы в активе московского «Локомотив» стало 24 очка. Подопечные Михаила Галактионова занимают второе место в турнирной таблице чемпионата России. «Спартак» заработал 16 очков и расположился на шестой строчке. Возглавляет чемпионат с 25 очками «Краснодар».