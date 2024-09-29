Дзюба объяснил конфликт с Карпиным

Нападающий тольяттинского «Акрона» Артем Дзюба после матча 10-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Ростова» (2:0) заявил, что отношения с главным тренером сборной России Валерием Карпиным не сложились из-за старых обид. Его слова приводит «Спорт-Экспресс» со ссылкой на эфир «Матч Премьер».

«У нас с Георгичем непростые отношения. Однажды он меня обидел. Значит, справедливость существует», — заявил Дзюба.

36-летний форвард отличился на 32-й минуте встречи, в качестве ассистента выступил 28-летний черногорский полузащитник Стефан Лончар. Этот гол стал для Дзюбы первым в составе новой команды.

Команда под руководством Заура Тедеева набрала 11 очков и закрепилась на девятой строчке в турнирной таблице чемпионата России, опередив самарские «Крылья Советов», махачкалинское «Динамо» и «Пари НН». Ростовчане с 12 баллами располагаются на восьмой позиции.

В следующем туре «Ростов» сыграет в гостях против московского «Спартака». «Акрон» на домашнем поле встретится с «Пари НН». Обе игры пройдут в субботу, 5 октября.

Ранее сообщалось, что Артем Дзюба приблизился к бомбардирскому рекорду Александра Кержакова.