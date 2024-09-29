Нагорных ответил на вопрос о трансфере Глушенкова в «Зенит»

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных ответил на вопрос о трансфере нападающего Максима Глушенкова в «Зенит», состоявшемся минувшим летом.

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— На момент подписания контракта [с «Локомотивом»] Максим был в одном состоянии и с одними возможностями. Работа в «Локомотиве» с Галактионовым, другими нашими специалистами позволила Максиму очень быстро приобрести совершенно другие кондиции. Да, объективно сумма выкупа была ниже, чем он действительно стоит. Но на момент покупки [«Зенитом»] сумма была в два раза больше, чем мы заплатили. Рассчитывал, что мы с Максимом расстанемся позже. Но иногда наши расчёты с реальностью не совпадают.

— Вы сказали, что объективно сумма выкупа на момент продажи была ниже, чем Глушенков стоит. Сколько, по вашим оценкам, Максим стоил? — Не меньше миллиарда рублей. Смотрю, исходя из нашего рынка, — приводит слова Нагорных «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Глушенков принял участие в девяти матчах во всех турнирах, в которых он отметился девятью голами и одной результативной передачей. В общей сложности 25-летний нападающий провёл на поле 540 минут. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 16 млн.

После 10 матчей чемпионата России «Локомотив» набрал 24 очка и занимает первое место. «Зенит» после аналогичного количества игр в РПЛ заработал 23 очка и располагается на третьей строчке.