Круговой высказался о переходе Пьянича в ЦСКА

Защитник ЦСКА Данил Круговой прокомментировал переход в московский полузащитника Миралема Пьянича.

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«Пьянич – человек с большим опытом, поиграл в больших европейских клубах, топовых чемпионатах. И видно даже по его появлению у нас в раздевалке, как он заряжен на то, чтобы нам помочь. Думаю, все будет хорошо. И желаю ему только успехов. Мы Миралему, конечно, поможем освоиться в команде. Но думаю, что такому мастеру помощь не нужна. Уверен, он скоро начнет показывать все свои лучшие качества», – приводят слова Кругового «Известия».

26 сентября ЦСКА объявил о подписании Пьянича. Стороны подписали контракт по схеме «1+1». Ранее сообщалось, что зарплата игрока в столичной команде составит 800 тысяч евро в год, также он может получить бонус в размере 1 млн евро, если примет участие не менее чем в 50 процентах матчей до конца сезона-2024/25.

Пьянич за время карьеры играл в «Метце», «Лионе», «Роме», «Ювентусе», «Барселоне» и «Бешикташе». В прошлом сезоне полузащитник выступал за клуб «Аль-Шарджа». В прошедшем сезоне ОАЭ он принял участие в 23 матчах, в которых отметился семью результативными передачами. В июле он покинул клуб на правах свободного агента после истечения контракта. Интернет-портал Transfermarkt.com оценивает рыночную стоимость спортсмена в 3 млн евро.

ЦСКА после десяти туров текущего сезона чемпионата России набрали 17 очков и располагаются на пятой позиции в турнирной таблице.