Суперкомпьютер спрогнозировал шансы клубов РПЛ на чемпионство после 10 туров

Суперкомпьютер известной статистической платформы Opta спрогнозировал шансы клубов Российской Премьер-Лиги на чемпионство в сезоне-2024/2025 после 10 сыгранных туров чемпионата.

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Так, по мнению суперкомпьютера, основным претендентом на золотые медали является «Зенит» — вероятность чемпионства сине-бело-голубых оценивается в 45,4%. Второй претендент на титул — «Краснодар» (30,4%). Замыкает тройку фаворитов РПЛ «Локомотив» — 20,8%.

Шансы клубов РПЛ на чемпионство по версии Суперкомпьютера Opta Predictor:

«Зенит» — 45,4%;

«Краснодар» — 30,4%;

«Локомотив» — 20,8%;

«Динамо» — 2,1%;

ПФК ЦСКА — 0,8%;

ФК «Спартак» — 0,5%.

Остальные клубы, по мнению искусственного интеллекта, не имеют никаких шансов на чемпионство в текущем розыгрыше чемпионата России по футболу.

Напомним, в данный момент турнирную таблицу РПЛ возглавляет «Краснодар» (24 очка). Аналогичное количество набранных баллов у «Локомотива», который идёт вторым. Замыкает тройку лидеров «Зенит» (23).