Стало известно будущее Криштиану Роналду

Португальский нападающий саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду может продлить контракт с клубом. Об этом сообщает «Советский спорт» со ссылкой на популярного инсайдера Николо Скиру.

По информации источника, Роналду готов переподписать текущее соглашение, истекающее в 2025 году ради того, чтобы получить дополнительную игровую практику перед чемпионатом мира 2026 года, который пройдет в США, Мексике и Канаде.

2 января 2023 года Роналду стал игроком «Аль-Насра» из Саудовской Аравии, по контракту с которым он получает €200 млн в год. Также сообщалось о дополнительных бонусах для португальца и его семьи. Португальский нападающий перешел в клуб из Саудовской Аравии после того, как расторг контракт с «Манчестер Юнайтед» из-за напряженных отношений с главным тренером команды Эриком тен Хагом.

В текущем сезоне чемпионата Саудовской Аравии Роналду провел четыре матча, забив три мяча.