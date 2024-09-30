Председатель правления «Зенита»: Тормена сделал опасный для продолжения рода наступ

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев высказался об эпизоде с участием нападающего Лусиано Гонду в матче 10-го тура с «Краснодаром» (0:2). По ходу матча бразильский защитник «Краснодара» Витор Тормена после отбора наступил на лежащего Гонду и получил жёлтую карточку.

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«Тормена сделал опасный для продолжения рода наступ уже после свистка, зафиксировавшего его нарушение. Тормена, очевидно, мог избежать этого, но не стал. Будем ожидать разъяснений действий судьи на VAR и главного арбитра», — приводит слова Медведева Sport24.

На данный момент «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, набрав 24 очка. «Зенит» занимает третье место, записав в свой актив 23 очка.