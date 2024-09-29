Экс‑футболист «Кальяри» найден мертвым в отеле

© Соцсети

Бывший игрок футбольного клуба «Кальяри», 43-летний Андреа Капоне найден мертвым в номере отеля «Палаццо Тирсо» на Сардинии. Судмедэксперты обнаружили на теле «глубокую рану головы». Не исключается несчастный случай, возможно, падение после обморока, пишет издание L'Unione Sarda.

Известно, что накануне вечером Капоне был в отеле на вечеринке у друга, и решил там переночевать. Сегодня утром его нашли бездыханным. На голове обнаружили рану, однако пока данных о насильственной смерти нет. Не исключено, что экс-футболист мог упасть и удариться после потери сознания.

Бригада скорой реанимировать мужчину не смогла. На место прибыли следователи и судмедэксперты. Несколько друзей футболиста также приехали к отелю в Кальяри.

Умерла звезда «Гарри Поттера» актриса Мэгги Смит

Андреа Капоне сыграл четыре сезона в «Кальяри»: два в Серии А и столько же в Серии Б. Он также недолго выступал за шотландский «Селтик».

В 2010 году Капоне решил уйти из футбола по собственному желанию. При этом ему было всего 29 лет. Он порвал с миром футбола, «хотя и сохранил некоторые контакты». У него был дом в Кальяри, где он жил. В последние годы Андреа управлял магазином тканей, доставшимся по наследству от отца.