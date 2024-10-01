«Барселона» сделала заявление о возращении де Йонга после травмы

Каталонская «Барселона» сделала заявление по возвращении полузащитника команды Ханси Флика Френки де Йонга после травмы. Напомним, в апреле 2024 года нидерландский хавбек получил серьёзное повреждение голеностопа.

© Чемпионат.com

«Медики разрешили вернуться Френки де Йонгу, он будет включён в заявку на игру с «Янг Бойз», — сказано в сообщении пресс-службы „Барселоны“, опубликованном в социальной сети X (ранее Twitter).

Отметим, что матч 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2024/2025 между «Барселоной» и «Янг Бойз» состоится сегодня, 1 октября. Команды сыграют на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» в Барселоне".