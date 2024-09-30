Кордоба отреагировал на слухи о своём желании покинуть «Краснодар» и перейти в «Зенит»

Колумбийский нападающий «Краснодара» Джон Кордоба прокомментировал слухи о том, что в летнее трансферное окно он хотел покинуть клуб и перейти в петербургский «Зенит».

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«Сейчас я футболист „Краснодара“, буду наслаждаться, играя здесь. Не буду говорить о других командах», — приводит слова Кордобы ТАСС.

Напомним, в нынешнем сезоне Кордоба принял участие в девяти матчах южан во всех официальных турнирах. Джон записал на свой счёт четыре забитых мяча и три голевые передачи.

На данный момент «Краснодар» занимает первую строку в таблице Российской Премьер-Лиги, имея 24 очка после 10 матчей.