В махачкалинском «Динамо» обвинили Константина Тюкавина в симуляции

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев после поражения от московского «Динамо» обвинил нападающего Константина Тюкавина в симуляции (0:1).

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«Посмотрите, как вёл себя наш игрок — ему наступили на ногу, а он встал и пошёл. Форвард (Тюкавин) лежит, симулирует. Вместо того, чтобы дать жёлтую, назначается штрафной в нашу сторону. Вообще такая игра — продукт сегодняшнего дня, в моём прошлом таких людей освистывали, а сейчас говорят, что это хорошо, что это часть игры. Но я такую часть игры, когда ты наступаешь на ногу и начинаешь симулировать будто тебе оторвали ногу, не принимаю», — приводит слова Гаджиева «РИА Новости Спорт».

После этого матча московское «Динамо» набрало 20 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице РПЛ. Махачкалинское «Динамо» занимает 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 10 очков за 10 матчей.