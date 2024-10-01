Гладилин оценил шансы Сафонова вытеснить Доннарумму из основы ПСЖ

Экс-тренер «Спартака» Валерий Гладилин высказался о конкуренции между Матвеем Сафоновым и Джанлуиджи Доннаруммой в ПСЖ.

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«Вратарское дело такое, если его ставит тренер и он верит в этого вратаря, то он будет ставить его. У Сафонова сейчас проблемы, Доннарумма в рассвете сил и ещё игрок сборной Италии. Они по рейтингу выше России, по всем позициям основным вратарем в ПСЖ будет Доннарумма», — приводит слова Гладилина Vprognoze.ru.

Сафонов перешел в ПСЖ из «Краснодара» в июле 2024 года за 20 миллионов евро. Контракт футболиста с парижанами действует до 30 июня 2029 года.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость россиянина в 20 миллионов евро.

В текущем сезоне 25-летний голкипер принял участие в трех матчах ПСЖ и пропустил два мяча.

Сегодня, 1 октября, ПСЖ проведет гостевой матч против «Арсенала» во 2-м туре Лиги чемпионов.

В первой игре турнира парижане минимально обыграли «Жирону» (1:0) – это дебютный матч Сафонова в составе ПСЖ.