Число постоянных футбольных болельщиков в России сократилось в пять раз – опрос

Доля равнодушных к футболу россиян выросла до 77%. В 2005 году показатель составлял 43%, в 2009-м – 45%, в 2022-м – 63%.

Доля постоянных болельщиков с 2005 года сократилась почти в пять раз (с 19% до 4 в 2024 году), периодических – в два раза (2005 год – 34%, 2024 год – 18%).

Среди равнодушных к футболу – более высокий процент женщин (84%, у мужчин – 68%), молодежи до 24 лет (84%), россиян с неполным средним образованием (85%), плохим материальным положением (83%).

В опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью по стратифицированной случайной выборке. Данные были взвешены по социально-демографическим параметрам.