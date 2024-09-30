Тен Хаг уверен, что его не уволят с поста главного тренера «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг выразил уверенность, что не будет уволен с должности, несмотря на безвыигрышную серию команды.

В воскресенье «Юнайтед» проиграл лондонскому «Тоттенхэму» со счетом 0:3 в домашнем матче шестого тура чемпионата Англии. Команда тен Хага не может победить в третьем матче подряд.

— Опасаюсь ли за свое будущее? Нет, не думаю об этом. Мы все — я, владельцы и руководство — летом приняли решение остаться вместе, а также решили проанализировать, что нужно улучшить на уровне организации, понимая, что это займет некоторое время. Мы все в одной лодке. У меня нет беспокойства. Конечно, всегда есть новая игра, будет новый день. Мы вернемся, — цитирует тен Хага Daily Mail.

«Манчестер Юнайтед» с семью очками занимает 12‑е место в турнирной таблице премьер‑лиги. Нидерландский специалист возглавляет команду с лета 2022 года.